Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

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15.07.2026 17:18:53

Why Fiserv Stock Just Popped

It's mergers & acquisitions day at the fintech market.Reports that privately held companies Stripe and Advent, and maybe publicly traded Block (NYSE: XYZ), too, have offered to buy PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL) for $53 billion sent that stock flying 17.1% higher through 11 a.m. ET Wednesday.These same rumors may be lifting Fiserv (NASDAQ: FISV) shares, which are up 4.7%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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