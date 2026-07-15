Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
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15.07.2026 17:18:53
Why Fiserv Stock Just Popped
It's mergers & acquisitions day at the fintech market.Reports that privately held companies Stripe and Advent, and maybe publicly traded Block (NYSE: XYZ), too, have offered to buy PayPal Holdings (NASDAQ: PYPL) for $53 billion sent that stock flying 17.1% higher through 11 a.m. ET Wednesday.These same rumors may be lifting Fiserv (NASDAQ: FISV) shares, which are up 4.7%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Fiserv Inc.
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10.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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07.07.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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07.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Start (finanzen.at)
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19.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fiserv-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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16.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
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15.06.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)