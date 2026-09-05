Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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06.09.2026 00:20:17
Why Intel Stock Climbed This Week
Shares of Intel (NASDAQ: INTC) rose over 7% this past week after an analyst report highlighted the chipmaker's enormous artificial intelligence (AI)-driven growth potential.Image source: The Motley Fool.The AI boom is creating a massive need for the semiconductor chips that power high-performance computing infrastructure. Many investors are aware of this trend. But they may be overlooking the shift toward central processor units (CPUs), as compute needs transition from graphics processing unit (GPU)-based model training to agentic AI workloads.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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01.09.26
|Umfrage ergibt Zuspruch für Sonderwirtschaftszonen (dpa-AFX)
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31.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
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25.08.26
|dailyAktien: Intel – Erneuter Anstieg voraus (NewsTool)
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24.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
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21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
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|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Intel Corp.
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