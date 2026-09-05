Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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06.09.2026 00:20:17

Why Intel Stock Climbed This Week

Shares of Intel (NASDAQ: INTC) rose over 7% this past week after an analyst report highlighted the chipmaker's enormous artificial intelligence (AI)-driven growth potential.Image source: The Motley Fool.The AI boom is creating a massive need for the semiconductor chips that power high-performance computing infrastructure. Many investors are aware of this trend. But they may be overlooking the shift toward central processor units (CPUs), as compute needs transition from graphics processing unit (GPU)-based model training to agentic AI workloads.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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24.07.26 Intel Halten DZ BANK
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24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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