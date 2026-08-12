Intel Aktie

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WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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12.08.2026 15:52:06

Intel Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel von 121 auf 112 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die in dieser Woche geplante Kapitalerhöhung des Chipkonzerns durch die Ausgabe neuer Aktien im Umfang von 20 Milliarden Dollar dürfte eine ausreichende "Überbrückung" für die Jahre 2027 und 2028 darstellen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie dürfte Intel helfen, den Ausbau des Foundry-Geschäfts zu finanzieren. Insgesamt sieht der Analyst die Kapitalerhöhung "als deutliches Signal für das Vertrauen von Intel in den eigenen Foundry-Strategieplan"./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:28 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Neutral
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 112,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 101,10 		Abst. Kursziel*:
10,78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 102,00 		Abst. Kursziel aktuell:
9,80%
Analyst Name::
Timothy Arcuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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