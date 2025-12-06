Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
06.12.2025 01:29:36
Why Intel Stock Jumped Today
Shares of Intel (NASDAQ: INTC) rose today, finishing up 2.3%, though it had gained as much as 5.8% earlier in the day. The jump came as the S&P 500 and Nasdaq Composite gained 0.1% and 0.3%, respectively.Intel stock continued to climb after Wednesday's announcement that the embattled chipmaker would not sell off its networking and communications (NEX) unit.Intel had been considering spinning off NEX earlier this year, along with other parts of its business, as part of efforts to streamline operations, cut costs, and shift focus toward artificial intelligence. But in a statement Wednesday, the company said that "keeping NEX in-house enables tighter integration between silicon, software, and systems, strengthening customer offerings across AI, data center, and edge."Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
05.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
04.12.25
|Intel-Aktie unter Druck: Intel rückt offenbar von Plänen zur Abspaltung der Netzwerksparte ab (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.mehr Analysen
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|12 260,00
|-6,34%
|Intel Corp.
|35,80
|2,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.