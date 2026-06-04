Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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04.06.2026 04:35:19
Why Intel Stock Rallied Today
Shares of Intel (NASDAQ: INTC) rose on Wednesday after the chipmaker unveiled new artificial intelligence (AI)-focused computing infrastructure. Image source: The Motley Fool. AI model training requires enormous amounts of high-performance graphics processing units (GPUs), a market long dominated by Nvidia. But as fully trained models are put into use to make decisions and predictions -- a process known as AI inference -- it's creating a greater need for the central processing units (CPUs) Intel produces.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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