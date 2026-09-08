Tuesday Morning Aktie

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WKN: 920850 / ISIN: US8990355054

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08.09.2026 17:29:06

Why Intel Stock Rallied Tuesday Morning

Shares of Intel (NASDAQ: INTC) climbed out of the gate on Monday, rising as much as 8.6%. As of 11:20 a.m. ET, the stock was still up 8.3%.

The catalyst that drove the semiconductor company higher was a report that it may be raising prices, along with a corresponding upgrade from a Wall Street analyst.

Image source: The Motley Fool.

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24.07.26 Intel Halten DZ BANK
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24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
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