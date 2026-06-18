AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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18.06.2026 12:28:13
Why Is AMD Stock Gaining Thursday?
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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16.06.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
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15.06.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus (finanzen.at)
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15.06.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
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15.06.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 springt am Mittag deutlich an (finanzen.at)
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15.06.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
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15.06.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|17.06.26
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|Bernstein Research
|01.06.26
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|Barclays Capital
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|AMD Kaufen
|DZ BANK
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|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
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|Bernstein Research
|01.06.26
|AMD Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Kaufen
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|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
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|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.