Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
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20.07.2026 19:25:23
Why Is Oracle Stock Falling on Monday?
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Nachrichten zu Oracle Corp.
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18:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
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17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
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15.07.26
|Oracle leads race to supply Japan with top-secret cloud services (Financial Times)
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14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.07.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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10.07.26
|S&P senkt Oracle-Rating: Aktie macht Verluste (finanzen.at)
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07.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Oracle-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)