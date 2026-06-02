Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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02.06.2026 21:32:42

Why Microsoft Stock Is Sinking Today

Microsoft (NASDAQ: MSFT) stock is moving lower in Tuesday's trading and taking part in a broader pullback for category-leading artificial intelligence software stocks. The company's share price was down 4.1% as of 3:30 p.m. ET. Microsoft's share price is retreating in response to a new executive order signed by President Donald Trump that encourages companies to take part in a new AI software review program. While participation in the program is voluntary, investors are having a negative reaction to the order.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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