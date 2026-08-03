Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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03.08.2026 04:15:19

Why Microsoft Stock Is Surging

Shares of Microsoft (NASDAQ: MSFT) rose nearly 22% this past week after the tech titan reported impressive artificial intelligence (AI)-fueled growth metrics.Image source: Getty Images.Microsoft's revenue jumped 18% year over year to $90 billion in its fiscal 2026 fourth quarter, which ended on June 30. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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