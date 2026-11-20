Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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20.11.2026 16:17:08
Why Microsoft’s Full-Stack AI Strategy Could Pay Off: Analyst
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Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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18.11.26
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite sackt ab (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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18.11.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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17.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.