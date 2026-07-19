Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
19.07.2026 18:42:43
Why Netflix Stock Fell This Past Week
Shares of Netflix (NASDAQ: NFLX) sank last week on concerns that the streaming giant's leadership team was becoming less transparent with investors.Image source: The Motley Fool.Netflix's revenue rose 13% year over year to $12.6 billion in the second quarter, fueled by gains in membership and advertising sales, along with streaming plan price increases. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26