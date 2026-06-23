Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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23.06.2026 02:36:24
Why Netflix Stock Fell Today
Shares of Netflix (NASDAQ: NFLX) declined on Monday, as recent developments within the entertainment industry threaten to upend the competitive landscape.Image source: The Motley Fool.Back in February, investors largely cheered Netflix's decision to walk away from its proposed acquisition of Warner Bros. Discovery's film studios and HBO Max streaming service after a bidding war threatened to drive the price well above its nearly $83 billion offer. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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