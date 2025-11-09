NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.11.2025 22:55:00
Why Nvidia Stock Plummeted This Week
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock got hit with one of its biggest pullbacks this year over the last week of trading. The company's share price closed out the week down 7.1%. Meanwhile, the S&P 500's level declined 1.6%, and the Nasdaq Composite's level declined 3%.Nvidia stock had been down as much as 11.6% on the week prior to seeing some substantial recovery momentum late in Friday's trading. While the company's share price has recently seen a valuation pullback, it's still up 40% year to date. Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
13:10
|Nvidia und OpenAI: Börsenangst vor Platzen der KI-Blase nimmt zu (Spiegel Online)
|
07.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verliert letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Nebius-Aktie legt stärker zu als NVIDIA und Palantir - was treibt den KI-Newcomer an? (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)