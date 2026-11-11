Why Oracle Stock Is Up Today

Oracle Corporation (NYSE:ORCL) stock is up 9.3% as of 2:20 p.m. ET on Wednesday, Nov. 11, after an AI cloud rival's strong quarter eased some of the market's worries.

The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) and the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) are up 1.4% and 1.9%, respectively.

CoreWeave (NASDAQ:CRWV) reported its Q3 numbers on Tuesday, Nov. 10, after the bell, revealing sales jumped 168% to $3.66 billion -- better than what Wall Street was looking for. The company raised its guidance and said it had plenty of access to the funding it needs to grow.

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