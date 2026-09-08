Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
08.09.2026 22:34:15
Why Pfizer Stock Was so Healthy in August
In the world of big pharmaceutical companies, Pfizer (NYSE: PFE) stock has been a notable laggard over the past few years. It was something of a surprise, then, when it outperformed many of its peers by racing nearly 14% higher over the course of last month. A better-than-expected quarterly earnings report had something to do with that, as did several regulatory advancements.
The first significant stock-moving event for Pfizer that month was the release of its second-quarter earnings report on Aug. 4. Revenue for the pharmaceutical giant rose by 3% to $15 billion, while net income not under generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) was up marginally to $4.4 billion, or $0.77 per share.
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Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Pfizer Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|11 220,00
|-0,27%
|Pfizer Inc.
|23,86
|-0,31%