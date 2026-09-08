Pfizer Aktie

Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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08.09.2026 22:34:15

Why Pfizer Stock Was so Healthy in August

In the world of big pharmaceutical companies, Pfizer (NYSE: PFE) stock has been a notable laggard over the past few years. It was something of a surprise, then, when it outperformed many of its peers by racing nearly 14% higher over the course of last month. A better-than-expected quarterly earnings report had something to do with that, as did several regulatory advancements.

The first significant stock-moving event for Pfizer that month was the release of its second-quarter earnings report on Aug. 4. Revenue for the pharmaceutical giant rose by 3% to $15 billion, while net income not under generally accepted accounting principles (non-GAAP, or adjusted) was up marginally to $4.4 billion, or $0.77 per share.

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06.08.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
05.08.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Pfizer Sector Perform RBC Capital Markets
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Pfizer Inc. 23,86 -0,31% Pfizer Inc.

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