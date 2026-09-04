Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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04.09.2026 03:26:18
Why Robinhood Stock Rocketed Higher Today
Shares of Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) popped on Thursday after analysts highlighted the potential of new prediction markets to drive the trading app's expansion. Image source: The Motley Fool.Investors already view prediction markets as a key growth opportunity for Robinhood. But Deutsche Bank analyst Brian Bedell has a new take. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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