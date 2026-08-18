Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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18.08.2026 21:37:12

Why Salesforce Stock Rallied Today

Shares of Salesforce (NYSE: CRM) rallied on Tuesday, jumping as much as 4.4%. As of 3:37 p.m. ET, the stock was still up 3.9%.The customer relationship management (CRM) specialist got a vote of confidence from a Wall Street analyst.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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