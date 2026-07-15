Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
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15.07.2026 02:03:59
Why Salesforce Stock Slumped on Tuesday
Stock market players were clearly uninterested in pursuing a relationship with customer relationship management (CRM) software king Salesforce (NYSE: CRM) on Tuesday. The veteran company's shares slid by more than 2% that trading session, as they were swept up in a broader rout of long-standing software companies.This general bearishness can't be blamed directly on Salesforce. Rather, it can be tracked to the latest news from software titan International Business Machines. That company issued a preliminary quarterly earnings report Tuesday morning; both it and its shareholders probably now wish it hadn't. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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