Salesforce Aktie

169,94EUR 7,42EUR 4,57%
Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 20:12:45

Salesforce Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 290 auf 210 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt ordentliche Kennziffern vorgelegt, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit einer gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 200,35 		Abst. Kursziel*:
4,82%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 199,73 		Abst. Kursziel aktuell:
5,14%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten