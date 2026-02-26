Salesforce Aktie
|169,94EUR
|7,42EUR
|4,57%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 290 auf 210 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt ordentliche Kennziffern vorgelegt, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit einer gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 210,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 200,35
|
Abst. Kursziel*:
4,82%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 199,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,14%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
