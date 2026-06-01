Salesforce Aktie

180,36EUR 17,04EUR 10,43%
Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.06.2026 21:02:52

Salesforce Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Salesforce angesichts der Übernahme des Unternehmens Contentful auf "Overweight" mit einem Kursziel von 236 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow merkt in einem am Montag vorliegenden Kommentar an, dass der Kauf auf die große, globale Kundenbasis des Content-Management-Spezialisten abziele. Salesforce könne dies für Cross-Selling und die Plattformerweiterung nutzen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 14:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Overweight
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 236,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 210,79 		Abst. Kursziel*:
11,96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 209,60 		Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten