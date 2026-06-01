Salesforce Aktie
|180,36EUR
|17,04EUR
|10,43%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Salesforce angesichts der Übernahme des Unternehmens Contentful auf "Overweight" mit einem Kursziel von 236 US-Dollar belassen. Raimo Lenschow merkt in einem am Montag vorliegenden Kommentar an, dass der Kauf auf die große, globale Kundenbasis des Content-Management-Spezialisten abziele. Salesforce könne dies für Cross-Selling und die Plattformerweiterung nutzen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 14:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 236,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 210,79
|
Abst. Kursziel*:
11,96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 209,60
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,60%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
|
22:34
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22:34
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20:04
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
20:04