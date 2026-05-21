LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 252 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Downlodzahlen für Open-Source-Software der Amerikaner sprächen für anhaltende Dynamik, schrieb Raimo Lenschow am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027. Er rechnet mit stabilen Resultaten, echte Treiber ließen auf sich warten./rob/ag/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:15 / GMT



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