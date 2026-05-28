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28.05.2026 09:23:10

Salesforce Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 252 auf 236 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow zweifelt, ob das solide erste Geschäftsquartal etwas an den KI-Sorgen der Anleger ändern kann, wie er am Donnerstag schrieb. Er kappte derweil seine Cashflow-Prognosen für den Softwarekonzern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Overweight
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 236,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 177,51 		Abst. Kursziel*:
32,95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 177,51 		Abst. Kursziel aktuell:
32,95%
Analyst Name::
Raimo Lenschow 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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