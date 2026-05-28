Salesforce Aktie
|150,24EUR
|-2,66EUR
|-1,74%
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Salesforce Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Salesforce von 252 auf 236 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Raimo Lenschow zweifelt, ob das solide erste Geschäftsquartal etwas an den KI-Sorgen der Anleger ändern kann, wie er am Donnerstag schrieb. Er kappte derweil seine Cashflow-Prognosen für den Softwarekonzern./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|
Unternehmen:
Salesforce
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 236,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 177,51
|
Abst. Kursziel*:
32,95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 177,51
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,95%
|
Analyst Name::
Raimo Lenschow
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salesforce
|
11:39
|ROUNDUP: SAP-Rivale Salesforce mit mauem Ausblick aufs Quartal - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
27.05.26
|SAP-Rivale Salesforce mit mauem Ausblick aufs Quartal - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
27.05.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.05.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.05.26
|Ausblick: Salesforce präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Salesforce
|09:23
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.05.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.05.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.05.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Salesforce
|150,24
|-1,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:55
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|10:08
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:33
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|09:10
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|09:00
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:59
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|08:50
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:07
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:02
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:59
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:27
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:15
|Ryanair Overweight
|Barclays Capital
|07:05
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Uber Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:46
|Ferrari Buy
|UBS AG
|06:28
|Inditex Buy
|UBS AG
|06:27
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|06:26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|27.05.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|27.05.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|27.05.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital