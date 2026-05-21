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21.05.2026 13:56:51

Salesforce Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce vor den am 27. Mai erwarteten Zahlen von 200 auf 185 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung beließ er am Donnerstag in seinem Ausblick aber auf "Neutral". In einem schwierigen Nachfrageumfeld für Anwendungssoftware außerhalb des KI-Bereichs hält er die prognostizierte Beschleunigung des Umsatzwachstums im zweiten Halbjahr für zu anspruchsvoll. Das Kursziel passte er auch an die jüngste Abwertung des Softwaresektors an./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Neutral
Unternehmen:
Salesforce 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 185,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 180,10 		Abst. Kursziel*:
2,72%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 174,07 		Abst. Kursziel aktuell:
6,28%
Analyst Name::
Karl Keirstead 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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