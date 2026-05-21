ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce vor den am 27. Mai erwarteten Zahlen von 200 auf 185 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung beließ er am Donnerstag in seinem Ausblick aber auf "Neutral". In einem schwierigen Nachfrageumfeld für Anwendungssoftware außerhalb des KI-Bereichs hält er die prognostizierte Beschleunigung des Umsatzwachstums im zweiten Halbjahr für zu anspruchsvoll. Das Kursziel passte er auch an die jüngste Abwertung des Softwaresektors an./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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