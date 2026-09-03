Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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03.09.2026 09:41:41
Why Sandisk Stock Soared 29% in August
Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock gained 29% in August, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The company reported solid earnings, and investors seemed to believe that the previous sell-off had gone too far.Sandisk is one of few companies that produce the memory products essential for highs-speed artificial intelligence (AI) deployment. Memory scarcity has caused demand, and prices, to skyrocket, and Sandisk has emerged as a major player in AI.In the 2026 fiscal fourth quarter (ended July 3), revenue increased 372% year over year and 51% sequentially. Gross margin widened from 26.2% last year to 84.6% this year, and earnings per share (EPS), which were negative last year, rose 91% sequentially, from $23.03 to $43.97.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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