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03.09.2026 09:41:41

Why Sandisk Stock Soared 29% in August

Sandisk (NASDAQ: SNDK) stock gained 29% in August, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. The company reported solid earnings, and investors seemed to believe that the previous sell-off had gone too far.Sandisk is one of few companies that produce the memory products essential for highs-speed artificial intelligence (AI) deployment. Memory scarcity has caused demand, and prices, to skyrocket, and Sandisk has emerged as a major player in AI.In the 2026 fiscal fourth quarter (ended July 3), revenue increased 372% year over year and 51% sequentially. Gross margin widened from 26.2% last year to 84.6% this year, and earnings per share (EPS), which were negative last year, rose 91% sequentially, from $23.03 to $43.97.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street werden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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