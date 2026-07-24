Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.07.2026 04:26:00
Why Tesla Stock Crashed Today
Shares of Tesla (NASDAQ: TSLA) plunged on Thursday after the Elon Musk-led tech titan reported earnings that fell short of investors' expectations.Image source: The Motley Fool.Tesla's revenue rose 26% year over year to $28.2 billion in the second quarter. The gains were fueled by a 23% jump in automotive sales to $20.5 billion, a 13% rise in energy generation and storage revenue to $3.1 billion, and a 50% surge in services and other revenue to $4.6 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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