Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.07.2026 04:26:00

Why Tesla Stock Crashed Today

Shares of Tesla (NASDAQ: TSLA) plunged on Thursday after the Elon Musk-led tech titan reported earnings that fell short of investors' expectations.Image source: The Motley Fool.Tesla's revenue rose 26% year over year to $28.2 billion in the second quarter. The gains were fueled by a 23% jump in automotive sales to $20.5 billion, a 13% rise in energy generation and storage revenue to $3.1 billion, and a 50% surge in services and other revenue to $4.6 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten