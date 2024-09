Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 1,49 Prozent stärker bei 1 800,96 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,022 Prozent fester bei 1 774,97 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 774,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 774,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 802,45 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,696 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 787,24 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 12.06.2024, den Stand von 1 836,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wurde der ATX Prime auf 1 601,05 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,07 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Marinomed Biotech (+ 7,14 Prozent auf 6,00 EUR), voestalpine (+ 3,38 Prozent auf 20,78 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,97 Prozent auf 18,04 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,91 Prozent auf 26,55 EUR) und BAWAG (+ 2,42 Prozent auf 69,75 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AMAG (-1,65 Prozent auf 23,90 EUR), Polytec (-1,63 Prozent auf 3,02 EUR), Flughafen Wien (-1,10 Prozent auf 53,80 EUR), Semperit (-0,98 Prozent auf 12,08 EUR) und Addiko Bank (-0,93 Prozent auf 16,00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 629 185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 26,404 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

