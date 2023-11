Wiener Börse-Handel So entwickelt sich der ATX Prime mittags

Der ATX Prime zeigt sich heute in Rot.

Um 12:10 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,24 Prozent auf 1 629,00 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,005 Prozent höher bei 1 632,95 Punkten, nach 1 632,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 636,28 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 627,38 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0,861 Prozent nach. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 23.10.2023, den Wert von 1 522,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, wurde der ATX Prime mit 1 570,84 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.11.2022, wurde der ATX Prime mit 1 625,47 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 2,86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 789,53 Punkte. Bei 1 513,39 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Warimpex (+ 4,41 Prozent auf 0,71 EUR), Semperit (+ 2,78 Prozent auf 14,78 EUR), Polytec (+ 1,80 Prozent auf 3,69 EUR), voestalpine (+ 1,16 Prozent auf 26,24 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,97 Prozent auf 41,75 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Lenzing (-3,06 Prozent auf 36,40 EUR), Frequentis (-2,08 Prozent auf 28,20 EUR), AT S (AT&S) (-1,94 Prozent auf 24,28 EUR), EVN (-1,12 Prozent auf 26,55 EUR) und Andritz (-1,10 Prozent auf 48,72 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 191 555 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 29,044 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,15 erwartet. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

