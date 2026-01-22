Nik b Aktie
ISIN: ARDEUT111341
|
22.01.2026 14:00:00
Will Nike Stock Ever Be a Winner Again?
Nike (NYSE: NKE) is an iconic brand that has launched world-famous products and eye-catching ad campaigns. But the apparel company, known for Air Jordans and other celebrity athlete endorsements, is struggling to gain liftoff in today's consumer economy.Nike stock is down 53% in the past five years. In the past four years, its return on equity has dropped from 43.1% in 2022, to 23.3% in 2025. The company's quarterly gross profits have mostly gone in the wrong direction since 2023.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
Analysen zu Nike Inc (B) Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs -B-
