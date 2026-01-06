Nike Aktie
|54,36EUR
|-0,65EUR
|-1,18%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Im US-Bekleidungs- und Fachhandel sehe sie Chancen unter anderem für deutlich unterbewertete Sportbekleidungsmarken, die trotz positiver Korrekturen und Anhebungen der Prognosen an Wert verloren hätten, schrieb Aneesha Sherman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2026./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 85,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 63,50
|
Abst. Kursziel*:
33,86%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 63,85
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,12%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.mehr Nachrichten
|
16:02
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gewinne in New York: So steht der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
02.01.26
|Investment in Nike-Zukunft: CEO kauft groß Aktien ein (finanzen.at)
|
02.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
31.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
31.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
31.12.25
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.mehr Analysen
|15:04
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:04
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:04
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|19.12.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|54,50
|-0,93%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15:24
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|15:23
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|15:22
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15:22
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15:04
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15:03
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|14:21
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|14:16
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|14:10
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:03
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|14:00
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|13:58
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:58
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|13:57
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|13:57
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|13:48
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:48
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12:52
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|12:52
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:50
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|12:50
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:45
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:43
|BP Neutral
|UBS AG
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:42
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:42
|Eni Buy
|UBS AG
|12:42
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|11:53
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:50
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:48
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:39
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|10:07
|Symrise Overweight
|Morgan Stanley
|09:53
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley