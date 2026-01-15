Nike Aktie

56,32EUR 0,05EUR 0,09%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

15.01.2026 08:19:01

Nike Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike nach Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz mit einem Kursziel von 64 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. In den 15 Monaten seit dem Amtsantritt von Elliott Hill als Konzernchef sei beim Sportartikelhersteller in Nordamerika ein Wandel im Gange, schrieb Adrienne Yih am Mittwochabend. Dies werde aber durch eine tiefgreifendere Neuausrichtung in China teilweise kompensiert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Equal Weight
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 64,00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 65,57 		Abst. Kursziel*:
-2,39%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 65,57 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,39%
Analyst Name::
Adrienne Yih 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

