Nike Aktie
|56,32EUR
|0,05EUR
|0,09%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nike nach Gesprächen im Rahmen der ICR-Konferenz mit einem Kursziel von 64 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. In den 15 Monaten seit dem Amtsantritt von Elliott Hill als Konzernchef sei beim Sportartikelhersteller in Nordamerika ein Wandel im Gange, schrieb Adrienne Yih am Mittwochabend. Dies werde aber durch eine tiefgreifendere Neuausrichtung in China teilweise kompensiert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 19:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Equal Weight
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 64,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 65,57
|
Abst. Kursziel*:
-2,39%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 65,57
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,39%
|
Analyst Name::
Adrienne Yih
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
14.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.01.26