Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
18.12.2025 17:23:00
Windows: Microsoft will SSD-Performance massiv verbessern
Microsoft erneuert seinen Software-Stack für Datenträger. Zuerst ist Windows Server 2025 dran. Windows 11 folgt hoffentlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
