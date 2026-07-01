Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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01.07.2026 22:44:26
Xbox Experiment Could Accelerate the End of Physical Game Discs
It might not be much longer before gamers cannot find physical versions of new games.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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