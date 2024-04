XETRA-Handel DAX schwächelt zum Start

Am Donnerstag steht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,32 Prozent im Minus bei 18 031,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,817 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,003 Prozent schwächer bei 18 088,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 088,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 18 100,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 021,74 Punkten erreichte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 1,65 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, erreichte der DAX einen Wert von 18 261,31 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 25.01.2024, mit 16 906,92 Punkten bewertet. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.04.2023, den Wert von 15 872,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,53 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 1,28 Prozent auf 27,32 EUR), Deutsche Börse (+ 0,72 Prozent auf 182,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,51 Prozent auf 21,88 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,32 Prozent auf 49,50 EUR) und Commerzbank (+ 0,29 Prozent auf 13,90 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Symrise (-3,96 Prozent auf 99,98 EUR), Deutsche Bank (-2,44 Prozent auf 15,02 EUR), Infineon (-1,51 Prozent auf 30,96 EUR), Sartorius vz (-1,26 Prozent auf 289,30 EUR) und SAP SE (-0,97 Prozent auf 173,86 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 028 837 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204,101 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,61 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

