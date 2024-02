XETRA-Handel: DAX zum Start fester

Am Montag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 16 930,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,716 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 16 925,97 Punkte an der Kurstafel, nach 16 918,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 933,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 916,55 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, betrug der DAX-Kurs 16 594,21 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, den Stand von 15 189,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, bei 15 476,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,961 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 17 004,55 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell adidas (+ 2,30 Prozent auf 179,04 EUR), Commerzbank (+ 1,64 Prozent auf 10,87 EUR), Bayer (+ 1,06 Prozent auf 29,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,95 Prozent auf 223,50 EUR) und Sartorius vz (+ 0,63 Prozent auf 333,40 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Deutsche Börse (-0,84 Prozent auf 183,50 EUR), EON SE (-0,53 Prozent auf 12,14 EUR), Brenntag SE (-0,49 Prozent auf 80,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,42 Prozent auf 64,07 EUR) und Heidelberg Materials (-0,42 Prozent auf 85,54 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 809 433 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 191,410 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,82 erwartet. Mit 7,77 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at