XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Am Dienstag notierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,02 Prozent stärker bei 18 123,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 17 940,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 144,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, lag der LUS-DAX bei 18 225,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 23.01.2024, mit 16 686,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, notierte der LUS-DAX bei 15 903,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,24 Prozent nach oben. Bei 18 633,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 6,77 Prozent auf 291,70 EUR), SAP SE (+ 5,27 Prozent auf 174,86 EUR), Merck (+ 4,03 Prozent auf 153,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 3,94 Prozent auf 435,00 EUR) und MTU Aero Engines (+ 3,08 Prozent auf 224,10 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Henkel vz (-2,65 Prozent auf 72,08 EUR), Symrise (-0,62 Prozent auf 104,55 EUR), RWE (-0,44 Prozent auf 31,93 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,19 Prozent auf 74,05 EUR) und BASF (-0,06 Prozent auf 51,08 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 380 135 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 193,526 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at