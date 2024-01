XETRA-Handel MDAX zeigt sich mittags schwächer

Der MDAX verliert aktuell an Wert.

Um 12:10 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,85 Prozent auf 26 074,10 Punkte zurück. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 249,426 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,064 Prozent auf 26 279,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26 296,91 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26 298,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 066,93 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Der MDAX wies vor einem Monat, am 15.12.2023, einen Stand von 27 133,80 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der MDAX 24 956,39 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 254,05 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gab der Index bereits um 2,85 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 701,58 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 1,66 Prozent auf 26,39 EUR), Nordex (+ 1,54 Prozent auf 10,21 EUR), Talanx (+ 1,07 Prozent auf 66,15 EUR), Stabilus SE (+ 0,56 Prozent auf 63,35 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,56 Prozent auf 108,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen HelloFresh (-6,57 Prozent auf 12,22 EUR), Delivery Hero (-6,07 Prozent auf 22,35 EUR), Gerresheimer (-3,07 Prozent auf 89,95 EUR), Scout24 (-2,69 Prozent auf 65,10 EUR) und SMA Solar (-2,47 Prozent auf 51,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 130 193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,901 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,12 erwartet. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at