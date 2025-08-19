Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
19.08.2025 12:28:10
XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu
Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent auf 17 143,40 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 87,891 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,052 Prozent höher bei 17 040,40 Punkten, nach 17 031,47 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 040,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 164,13 Punkten.
SDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, einen Stand von 18 030,81 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, bei 16 643,79 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, bei 13 941,39 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 23,45 Prozent aufwärts. Bei 18 206,72 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 183,63 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit STRATEC SE (+ 8,32 Prozent auf 28,00 EUR), ProCredit (+ 5,87 Prozent auf 9,74 EUR), JOST Werke (+ 4,28 Prozent auf 53,60 EUR), Verve Group (+ 3,64 Prozent auf 1,99 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 2,56 Prozent auf 16,02 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Kontron (-1,74 Prozent auf 24,78 EUR), Energiekontor (-1,73 Prozent auf 48,40 EUR), SMA Solar (-0,77 Prozent auf 23,34 EUR), NORMA Group SE (-0,71 Prozent auf 16,88 EUR) und Klöckner (-0,68 Prozent auf 5,86 EUR).
Die teuersten SDAX-Konzerne
Die Ceconomy St-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 460 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist im SDAX mit 4,776 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,05 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
