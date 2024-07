XETRA-Handel SDAX leichter

Am Montag gibt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,95 Prozent auf 14 545,10 Punkte nach. Die SDAX-Mitglieder sind damit 102,578 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,077 Prozent auf 14 673,61 Punkte an der Kurstafel, nach 14 684,96 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 14 685,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 544,93 Punkten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, betrug der SDAX-Kurs 14 367,06 Punkte. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14 258,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Stand von 13 610,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 5,24 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,15 Prozent auf 1,31 EUR), RENK (+ 2,41 Prozent auf 25,91 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,35 Prozent auf 65,20 EUR), Vossloh (+ 1,95 Prozent auf 49,65 EUR) und ADTRAN (+ 1,94 Prozent auf 5,25 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen BayWa (-34,27 Prozent auf 14,92 EUR), SMA Solar (-4,54 Prozent auf 27,32 EUR), SGL Carbon SE (-3,02 Prozent auf 6,43 EUR), Ceconomy St (-2,50 Prozent auf 2,88 EUR) und Grand City Properties (-2,47 Prozent auf 11,46 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 483 704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 7,502 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 5,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at