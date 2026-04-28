WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

MDAX im Fokus 28.04.2026 15:58:49

XETRA-Handel So performt der MDAX aktuell

XETRA-Handel So performt der MDAX aktuell

So bewegt sich der MDAX am Dienstag.

Am Dienstag fällt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,69 Prozent auf 30 152,14 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 360,902 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,106 Prozent auf 30 329,83 Punkte an der Kurstafel, nach 30 362,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 30 015,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 444,14 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 655,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 640,37 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 28 308,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,67 Prozent abwärts. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,88 Prozent auf 83,90 EUR), Jungheinrich (+ 2,81 Prozent auf 25,60 EUR), Nordex (+ 1,85 Prozent auf 48,40 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,85 Prozent auf 31,92 EUR) und PUMA SE (+ 1,32 Prozent auf 25,42 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Salzgitter (-7,76 Prozent auf 45,66 EUR), CTS Eventim (-3,27 Prozent auf 57,65 EUR), DEUTZ (-2,53 Prozent auf 9,62 EUR), Nemetschek SE (-2,42 Prozent auf 62,55 EUR) und RENK (-2,37 Prozent auf 53,63 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 703 321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,353 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Mit 7,63 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Nachrichten zu DEUTZ AG

mehr Nachrichten

Analysen zu DEUTZ AG

mehr Analysen
15.04.26 DEUTZ Buy Warburg Research
08.04.26 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.03.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
03.03.26 DEUTZ Buy Warburg Research
06.01.26 DEUTZ Buy Warburg Research
Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

