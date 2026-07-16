RENK Aktie
|42,57EUR
|-1,38EUR
|-3,13%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Eine Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen lasse auf gestiegene Margen im zweiten Jahresviertel schließen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Getriebehersteller sei auf gutem Weg, beim operativen Ergebnis (Ebit) das obere Ende der Prognosespanne zu erreichen./bek/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:40 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:40 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43,12 €
|
Abst. Kursziel*:
39,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,96%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
10.07.26
|Favoritenwechsel belastet deutsche Werte: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK rutschen geschlossen ab (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.07.26
|Nach gestrichenem Rating geht es für die Aktien von Rheinmetall und RENK weiter abwärts (dpa-AFX)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
09.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
08.07.26
|GNW-Stimmrechte: Renk Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (dpa-AFX)
|
06.07.26
|RENK-Aktie legt zu: So bewerten Jefferies-Analysten die Übernahme von David Brown Defence (finanzen.at)
Analysen zu RENK
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|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:38
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:38
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|42,67
|-2,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:30
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:56
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:46
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:31
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:12
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|18:11
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:11
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:31
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|15:38
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|15:01
|Drägerwerk vz. Halten
|DZ BANK
|14:50
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|13:13
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:59
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:58
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:57
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|12:40
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|12:36
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:35
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|12:34
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|11:06
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|10:09
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:06
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:04
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09:25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:23
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research