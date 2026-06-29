RENK Aktie

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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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29.06.2026 09:48:04

RENK Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Renk im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 65 auf 64 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Renk habe mit seinem Konzept für autonome Kettenfahrzeuge (UGV) und einem speziellen Radpanzer-Getriebe gepunktet, schrieb Holger Schmidt am Montag. Renk erwarte, dass Kampf- und Schu?tzenpanzer im Verbund mit Drohnen und weiteren Effektoren auch weiterhin relevant bleiben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Kaufen
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
42,51 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
42,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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