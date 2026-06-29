RENK Aktie
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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Renk im Nachgang der Pariser Fachmesse "Eurosatory" von 65 auf 64 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Renk habe mit seinem Konzept für autonome Kettenfahrzeuge (UGV) und einem speziellen Radpanzer-Getriebe gepunktet, schrieb Holger Schmidt am Montag. Renk erwarte, dass Kampf- und Schu?tzenpanzer im Verbund mit Drohnen und weiteren Effektoren auch weiterhin relevant bleiben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:44 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:51 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Kaufen
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Unternehmen:
RENK
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
42,51 €
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
42,65 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Holger Schmidt
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KGV*:
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