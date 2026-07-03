RENK Aktie
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WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk angesichts der Übernahme des Getriebespezialisten DB Defence auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Der Kauf verstärke das Marine-Geschäft von Renk im U-Boot-Bereich und erweitere die Kundenbasis in den fünf großen englischsprachigen Nationen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sollte dadurch steigen, temporär aber auch die Verschuldung. Der Kaufpreis erscheine realistisch und sei nicht zu teuer./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Kaufen
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Unternehmen:
RENK
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
47,05 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
46,96 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Holger Schmidt
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KGV*:
-
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