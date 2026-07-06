RENK Aktie
|48,26EUR
|1,43EUR
|3,04%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Das verbindliche Übernahmeangebot für das auf Getriebe für die Marine- und Landverteidigung spezialisierte Unternehmen David Brown Defence lasse keinen größeren Investitionsbedarf erwarten, schrieb Chloe Lemarie am Sonntag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
47,04 €
|
Abst. Kursziel*:
48,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,05%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RENK
|
03.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.07.26
|RENK mit Zukauf im Marinegeschäft - Aktie dennoch tiefer (dpa-AFX)
|
03.07.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Renk auf 'Kaufen' - Fairer Wert 64 Euro (dpa-AFX)
|
03.07.26
|GNW-News: RENK Group AG stärkt Führungsposition im Marinebereich mit Übernahme von David Brown Defence von Stellex Capital Management (dpa-AFX)
|
03.07.26
|Renk baut Marine-Geschäft mit Übernahme aus (dpa-AFX)
|
03.07.26
|GNW-Adhoc: Renk Group AG: RENK schließt verbindlichen Vertrag über den Erwerb von David Brown Defence (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
Analysen zu RENK
|06:27
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:27
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:27
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|47,28
|0,95%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:29
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:53
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|03.07.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Klöckner Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Iberdrola Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.