XETRA-Handel TecDAX gibt nach

In Frankfurt stehen die Signale am Freitagnachmittag auf Stabilisierung.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,06 Prozent tiefer bei 3 348,93 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 510,601 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 3 350,78 Zählern und damit 0,002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 350,84 Punkte).

Der TecDAX verzeichnete bei 3 323,24 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3 350,78 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,57 Prozent abwärts. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, lag der TecDAX noch bei 3 274,00 Punkten. Der TecDAX stand am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 3 388,33 Punkten. Der TecDAX wies am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, einen Wert von 3 199,69 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,732 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 490,44 Punkte. 3 175,55 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 2,01 Prozent auf 37,54 EUR), JENOPTIK (+ 1,25 Prozent auf 27,52 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 22,26 EUR), freenet (+ 0,51 Prozent auf 23,82 EUR) und Infineon (+ 0,50 Prozent auf 37,27 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-6,43 Prozent auf 8,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,97 Prozent auf 85,90 EUR), SMA Solar (-3,13 Prozent auf 48,82 EUR), Bechtle (-2,36 Prozent auf 44,68 EUR) und AIXTRON SE (-1,76 Prozent auf 21,18 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 423 454 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 205,221 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,50 zu Buche schlagen. Mit 7,70 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

