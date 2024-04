XETRA-Handel TecDAX mittags in der Verlustzone

Der TecDAX verliert am Donnerstagmittag an Wert.

Um 12:10 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent leichter bei 3 290,71 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 503,536 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 299,98 Zählern und damit 0,012 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 299,60 Punkte).

Bei 3 302,05 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 269,66 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der TecDAX bereits um 3,24 Prozent. Vor einem Monat, am 25.03.2024, wurde der TecDAX mit 3 420,03 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 335,32 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 274,23 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,02 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 2,70 Prozent auf 32,28 EUR), ATOSS Software (+ 1,88 Prozent auf 244,00 EUR), EVOTEC SE (+ 1,40 Prozent auf 9,78 EUR), Nordex (+ 0,63 Prozent auf 12,80 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,38 Prozent auf 52,96 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-3,42 Prozent auf 37,86 EUR), AIXTRON SE (-2,89 Prozent auf 22,17 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,54 Prozent auf 28,36 EUR), Sartorius vz (-2,12 Prozent auf 286,80 EUR) und SAP SE (-2,01 Prozent auf 172,04 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 630 710 Aktien gehandelt. Mit 204,101 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,83 Prozent bei der freenet-Aktie an.

