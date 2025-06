XETRA-SCHLUS/Leichter mit Gewinnmitnahmen - Bayer und Symrise unter Druck

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Der DAX verlor mit Gewinnmitnahmen 0,5 Prozent auf 23.910. Anleger warteten auf Nachrichten zum Verlauf der Handelsgespräche zwischen den USA und Kanada. Nachdem die Gespräche am Freitag kurzzeitig ausgesetzt worden waren, wurden sie nun wieder aufgenommen, nachdem Kanada einen Rückzieher gemacht hatte und auf eine geplante Digitalsteuer verzichten will. Derweil räumte Washington seinen wichtigsten Handelspartnern wohl mehr Zeit zu Verhandlungen ein, wie US-Finanzminister Scott Bessent in einem Interview mit CNBC sagte. Bislang ist weiter geplant, dass die höheren, sogenannten reziproken Zölle am 9. Juli in Kraft treten sollen. Günstige Verbraucherpreise aus Deutschland spielten keine Rolle.

Bayer schlossen 5,3 Prozent leichter. Der Supreme Court hat die US-Regierung um eine Einschätzung im Fall John Durnell gebeten. Diesem wurde eine Entschädigung über 1,25 Millionen Dollar von einem US-Gericht zugesprochen, nachdem er angeblich wegen der Verwendung des Herbizids Roundup erkrankt war. Gegen das Urteil hatte Bayer vor dem Supreme Court Einspruch eingelegt. Mit dem Verweis auf die US-Regierung ist unklar, ob das Oberste Gericht den Fall überhaupt annehmen wird. Das ist nach Einschätzung aus dem Handel insofern signifikant, weil der Supreme Court als unternehmensfreundlich gelte.

Tagesverlierer waren Symrise mit Abgaben von 6,7 Prozent. Von einem Händler hieß es, das Unternehmen habe am Berichtstag einen Pre-Close-Call veranstaltet. Über den Verlauf sei ihm zwar nichts bekannt, so der Teilnehmer, die Kursentwicklung lege indes nahe, dass die Telefonkonferenz nicht überzeugt habe.

Nach dem jüngsten Anstieg ging es für Autotitel wieder nach unten: BMW verloren 1,8 Prozent, Mercedes-Benz 1,6 Prozent und VW 1,9 Prozent. Zalando kamen auf ein Plus von 3,1 Prozent. Dem Internet-Einzelhändler gelingt es nach Einschätzung der Analysten von Jefferies, in einem unsicheren Konsumumfeld in Europa Marktanteile hinzuzugewinnen. Rheinmetall haben die jüngste Schwächephase offenbar überwunden und schlossen 2,6 Prozent fester.

Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energie gerieten unter Druck, nachdem die neueste Version des Steuer- und Ausgabengesetzes des US-Senats Subventionen für groß angelegte Wind- und Solarprojekte bis Ende 2027 auslaufen lassen wird - früher als in vorherigen Entwürfen. Die neueste Version enthält zudem auch eine überraschende neue Steuer auf Projekte, die Materialien aus China verwenden. Nordex verloren 3,8 Prozent.

Freundlich wurden dagegen zwei Verkäufe von Unternehmensbeteiligungen aufgenommen: So sprangen KWS um 6,6 Prozent, da sich der Saatguthersteller aus dem nordamerikanischen Maisgeschäft zurückzieht. Die Analysten von Jefferies lobten dies als strategischen Fortschritt. Dazu seien auch noch Lizenzvereinbarungen mit dem Käufer GDM getroffen worden. KWS werde dafür Zahlungen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich erhalten. Unter dem Strich bekomme die Bilanz von KWS dadurch einen Cash-Überhang, so Jefferies.

Dürr gewannen nach dem Verkauf der Umwelttechnik 0,4 Prozent. Der Verkaufspreise sei zwar niedrig, kommentierte ein Händler, doch könne Dürr die Verschuldung weiter reduzieren. Zudem könnte die Börse die Konzentration auf die Kernkompetenzen höher bewerten als den Verkaufspreis.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.909,61 -0,5% +20,7%

DAX-Future 24.040,00 -0,6% +19,2%

XDAX 23.923,97 -0,6% +21,4%

MDAX 30.483,50 +0,4% +18,6%

TecDAX 3.877,21 +0,1% +13,4%

SDAX 17.563,21 +0,8% +27,1%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,02% -22

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 12 28 0 4.251,9 70,8 4.108,2 57,6

MDAX 25 19 6 566,9 28,5 597,1 26,5

TecDAX 15 13 2 1.018,5 19,0 916,6 15,7

SDAX 33 33 4 124,0 7,0 90,0 5,7

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

