WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

02.11.2025 16:13:00

You Won't Believe What Elon Musk Just Said About Quantum Computing (Spoiler Alert: It's Good News)

Whenever a new megatrend emerges, it seems inevitable that adjacent opportunities will emerge seemingly out of the woodwork -- promising to bring similar levels of abnormally high returns.For the last three years, the main theme fueling the stock market to new highs has been artificial intelligence (AI). Broadly speaking, AI stocks include companies operating in the semiconductor and software industries. However, certain ancillary markets such as nuclear energy and infrastructure have also benefited handsomely from the AI revolution.Recently, however, a new pocket within the AI realm has become the newest shiny object for growth investors: quantum computing.
23.10.25 Tesla Verkaufen DZ BANK
23.10.25 Tesla Buy Deutsche Bank AG
23.10.25 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Tesla Sell UBS AG
23.10.25 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
Quantum Computing Inc Registered Shs 16,71 11,62%
Tesla 396,05 0,00%

Börsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.
