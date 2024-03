Zurückhaltung in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell

Am Montag geht es im STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,34 Prozent auf 4 348,28 Punkte nach unten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,308 Prozent auf 4 349,52 Punkte an der Kurstafel, nach 4 362,97 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 338,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 354,14 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, einen Wert von 4 215,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, stand der STOXX 50 noch bei 4 077,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, bei 3 854,51 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 6,26 Prozent zu Buche. Bei 4 382,32 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit AstraZeneca (+ 1,26 Prozent auf 103,24 GBP), Roche (+ 1,18 Prozent auf 241,00 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,55 Prozent auf 38,66 EUR), Enel (+ 0,51 Prozent auf 6,16 EUR) und Novartis (+ 0,45 Prozent auf 88,51 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rio Tinto (-3,14 Prozent auf 47,17 GBP), Glencore (-2,05 Prozent auf 3,93 GBP), SAP SE (-1,93 Prozent auf 173,52 EUR), HSBC (-1,63 Prozent auf 5,75 GBP) und RELX (-1,10 Prozent auf 33,68 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 414 825 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 541,223 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,75 erwartet. HSBC lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,64 Prozent.

Redaktion finanzen.at