Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Mittag zurück

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 4 468,93 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,867 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,160 Prozent auf 4 487,51 Punkte an der Kurstafel, nach 4 480,32 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 462,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 496,39 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 521,47 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 041,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 150,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 sank der Index bereits um 0,972 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4 568,80 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,69 Prozent auf 113,00 EUR), BASF (+ 1,38 Prozent auf 43,41 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,16 Prozent auf 59,98 EUR), BMW (+ 0,99 Prozent auf 94,23 EUR) und Infineon (+ 0,75 Prozent auf 34,92 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Ferrari (-1,93 Prozent auf 307,90 EUR), Stellantis (-1,43 Prozent auf 19,44 EUR), SAP SE (-1,22 Prozent auf 148,50 EUR), Allianz (-1,16 Prozent auf 246,95 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,93 Prozent auf 394,70 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 222 923 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 329,311 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 3,61 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at